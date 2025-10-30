Alles zu oe24VIP
Luke Littler
© Getty

Luke Littler

Darts-Weltmeister (18) von Turnier ausgeschlossen: DAS ist der Grund

30.10.25, 13:06
Teilen

Darts-Wunderkind Luke Littler verpasste das Players-Championship-Turnier in Wigan – weil er im Stau stand. Der 18-Jährige nahm den Ausfall mit Humor. 

Am Mittwoch wollte Luke Littler beim Players-Championship-Event in Wigan antreten. Doch der amtierende Weltmeister kam nicht rechtzeitig an: Die Anmeldung hätte bis 11 Uhr Ortszeit erfolgen müssen, Littler erreichte den Veranstaltungsort jedoch zu spät. Der Veranstalter bestätigte, dass er damit automatisch vom Turnier ausgeschlossen wurde.

Humor trotz Pech

Anstatt zu ärgern, reagierte Littler mit Humor. Auf Instagram postete er aus dem Auto ein Selfie mit dem Kommentar: „Zurück ins Bett. Ich frage mich, wen sie nachnominieren werden.“ Später zeigte er sich entspannt im Restaurant – mit einem Bild seines Essens und der ironischen Bemerkung: „Dann ist es halt chinesisch.“

Hintergrund des Staus

Das Turnier in Wigan fand nur rund 20 Kilometer von Littlers Wohnort Warrington entfernt statt. Am Abend erklärte der 18-Jährige, dass der Stau durch einen tragischen Unfall verursacht worden war. Ein Mann war dabei ums Leben gekommen, die Autobahn wurde zeitweise komplett gesperrt. „Heute habe ich die Anmeldung für die Pro Tour verpasst, aber leider hat jemand sein Leben verloren. Ich denke an alle“, schrieb Littler.

Kein sportlicher Rückschlag

Für den jungen Briten hat das verpasste Turnier sportlich keine großen Folgen. Nach seinem Sieg in diesem Monat ist er bereits für die Players Championship Finals von Freitag, 21. November, bis Sonntag, 23. November qualifiziert. In der Order of Merit liegt er derzeit mit 36.000 Pfund Preisgeld (rund 41.000 Euro) auf Rang 35. Schon am Donnerstag steht in Wigan das nächste Turnier der Serie an – und Littler ist wieder startberechtigt.

