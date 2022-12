''Auberginen-König'' gewinnt Krimi bei Darts-WM

Dirk van Duijvenbode hat bei der WM in London einen Darts-Krimi gegen Europameister Ross Smith gewonnen und sich damit ein Achtelfinale gegen seinen niederländischen Landsmann Michael van Gerwen erspielt.

Der "Auberginen-König", wie Van Duijvenbode in Anlehnung an seinen Job auf einer Melanzani-Farm genannt wird, überstand am Donnerstag mehrere Matchdarts und gewann am Ende mit 4:3. Im siebenten und letzten Satz musste das elfte Leg als Entscheidung her.

Schon in der zweiten Runde hatte der 30 Jahre alte Van Duijvenbode jede Menge Mühe, den Tschechen Karel Sedlacek zu bezwingen. Der Engländer Smith hatte bei der EM in Dortmund Ende Oktober noch überraschend triumphiert. Am Donnerstag gelangen ihm deutlich mehr Aufnahmen von 180 Punkten, doch das reichte nicht. Van Duijvenbode blieb lange dran und hatte im finalen Moment die besseren Nerven. Nun geht es am Freitag gegen Van Gerwen, der am Mittwoch den Wiener Mensur Suljovic eliminiert hatte.

Auch die beiden Engländer Rob Cross und Stephen Bunting stehen im Achtelfinale. Ex-Weltmeister Cross besiegte Landsmann Mervyn King mit 4:1. Bunting gewann etwas überraschend mit 4:2 gegen Dave Chisnall.