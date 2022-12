Suljovic feierte bei WM souveränen Auftakterfolg

Mensur Suljovic hat sein Auftaktmatch bei der Darts-WM in London erfolgreich bestritten.

Der Wiener feierte am Donnerstag in der zweiten Runde einen ungefährdeten 3:0-Erfolg über den Belgier Mike De Decker. Suljovic bot im Alexandra Palace eine solide Leistung, spielte einen 88,65er Average und verbuchte eine Doppelquote von 30 Prozent. In der ersten Runde hatte Österreichs Darts-Ass noch ein Freilos, in der dritten Runde wartet nun der Top-Favoriten Michael van Gerwen. "Mighty Mike", wie der Niederländer genannt wird, hatte am Mittwochabend klar und dominant mit 3:0 gegen den Waliser Lewy Williams gewonnen.