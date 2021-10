Der dreifache Olympia-Finalist Felix Auböck hat beim Schwimm-Weltcup in Budapest über 400 m Kraul am Donnerstag Rang drei belegt.

Der Niederösterreicher schlug in 3:39,50 Minuten und damit 1,58 Sekunden hinter dem südafrikanischen Sieger Matthew Sates an. Es war zugleich Auböcks schnellste Zeit in diesem Jahr. Der Weltcup wird von 21. bis 23. Oktober in Katar fortgesetzt.