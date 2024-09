Scheffler gewann PGA-Tour-Finale

Der Golf-Weltranglistenerste und Olympiasieger Scottie Scheffler hat erstmals beim Saisonfinale der PGA-Tour triumphiert.

Der 28-jährige US-Amerikaner siegte am Sonntag im East Lake Golf Club in Atlanta mit 264 Schlägen (30 Schläge unter Par) klar vor seinen Landsleuten Collin Morikawa (-26) und Sahith Theegala (-24). Scheffler kassierte für den Gewinn der FedExCup-Wertung einen Bonus von 25 Millionen US-Dollar (22,55 Mio. Euro). Sepp Straka wurde 27 Schläge zurück 27.

Der Österreicher verlor am Sonntag fünf Positionen und ließ nach einer 73er-Runde mit gesamt drei unter Par im 30er-Feld lediglich zwei Spieler hinter sich. Besonders bitter für den 31-Jährigen war ein Vierfach-Bogey auf der 16, statt vier benötigte Straka acht Schläge. Neben einem zusätzlichen Bogey waren drei Birdies zu wenig für eine bessere Endplatzierung.

Dominator der Szene

Scheffler ist der Dominator der Szene. Neben dem Erfolg beim Tour-Finale gewann die Nummer eins der Welt in dieser Saison bereits sechs Turniere auf der PGA-Tour - darunter auch zum zweiten Mal das prestigeträchtige Masters in Augusta. Sieben Turniersiege in einem Jahr hatte davor zuletzt sein Landsmann Tiger Woods 2007 geschafft. Auch bei den Olympischen Spielen in Paris war Scheffler heuer eine Klasse für sich und erspielte sich die Goldmedaille.

Zur Anwendung kam ein gestaffeltes Wertungssystem. Straka hatte für das Turnier als Ranglisten-23. eine Startwertung von 1 unter Par erhalten und damit vor dem ersten Abschlag neun Schläge Rückstand auf Scheffler. Der war mit zwei Schlägen Vorsprung auf seinen Landsmann Xander Schauffele gestartet. Im FedExCup wurden Boni mit einem Volumen von insgesamt 100 Millionen US-Dollar (90,20 Mio. Euro) an die Spieler verteilt.