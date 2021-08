Schwab bleibt im Rennen um PGA-Tourkarte

Nach 66er-Runde und nur vier Schlägen hinter dem Führenden US-Amerikaner Scott Gutschewski, hat Matthias Schwab noch alle Chancen auf die Teilnahme an der US-PGA-Tour.

Golfer Matthias Schwab geht als Sechster in die letzte Runde des Turniers in Boise/Idaho und liegt damit weiter im Rennen um eine US-PGA-Tourkarte 2021/22. Es ist dies das Auftakt-Event einer Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour. Kommt der Steirer in der Gesamtwertung in die Top 25, darf er kommende Saison auf der US PGA Tour abschlagen. Die letzte Runde beginnt für ihn am (heutigen) Sonntag um 22.35 Uhr MESZ.

"Heute lief es wieder so wie in der ersten Runde. Mein Spiel rund um und am Green war sehr gut. Das lange Spiel war okay. Es gab keinen wirklich verhauten Schlag", sagte Schwab nach dem dritten Durchgang, wo er ein Eagle, vier Birdies und nur ein Bogey verzeichnete. "Die Scores der Spieler, die in den Top 20 liegen, zeigen, wie groß und stark die Konkurrenz hier ist. Jeder, alte und junge Spieler, wollen auf die US PGA Tour."

Es führt der US-Amerikaner Scott Gutschewski mit 196 Schlägen vor einem schlaggleichen Trio (198). Schwab machte mit einer 66er-Runde zehn Positionen gut, hält beim Score von 200 und damit nur vier Schlägen hinter der Spitze.