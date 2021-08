Schwab kämpft um PGA-Tour

Matthias Schwab nimmt ab heute eine Tourkarte für die PGA-Tour ins Visier.

Für Golfprofi Matthias Schwab werden die kommenden drei Wochen richtungsweisend. Ab dem (morgigen) Donnerstag schlägt der 26-jährige Steirer bei der Dreier-Finalserie der Korn Ferry Tour ab. Dabei hat Schwab nur ein Ziel: Die Top 25 in der Gesamtwertung erreichen. Dann winkt ihm eine Tourkarte für die USPGA-Tour, auf der er künftig vorwiegend spielen möchte.

Wenig Verschnaufpause bis Mitte September

Auf Schwab wartet ein dichtes Programm. Am (morgigen) Donnerstag geht es mit den Boise Open los, eine Woche später (26.-29. August) steht das Nationwide Children's Hospital Championship in Columbus an. Danach folgt mit der Korn Ferry Tour Championship das große Finale in Newburgh (2.-5. September).

Preisgeld jeweils: eine Million Dollar. Nach seiner Rückkehr aus den USA ist Schwab auf der European Tour bei den BMW Open in Wentworth (9.-12. September) im Einsatz.

Schwab will auch in Rangliste weiter rauf

Mit guten Ergebnissen will sich Schwab auch in der Weltrangliste wieder verbessern. Zuletzt verlor er während seiner Pause einen Platz und rutschte auf Rang 142 ab.

© GEPA ×

Straka ist unsere neue Nummer 2

Bei Olympia verpasste Sepp Straka eine Medaille, jetzt darf sich der 28-Jährige aber immerhin über den Status als neue heimische Nummer 2 freuen. Mit Platz 15 in North Carolina überholte er Matthias Schwab und ist nun 139. der Weltrangliste. Erster bleibt Bernd Wiesberger (69.).