Schwab und Straka schaffen Cut in Texas

Matthias Schwab und Sepp Straka haben beim US-PGA-Turnier in McKinney in Texas den Cut geschafft.

Schwab gelang nach seiner 67 vom Vortag am Freitag mit 68 Schlägen erneut eine gute Runde, er fiel aber von Rang elf auf zwanzig zurück. Straka verhalf nach einer 70 eine 69 zu Rang 61, er spielt am Wochenende ebenfalls noch mit. In Front liegen der Kolumbianer Sebastian Munoz, der US-Amerikaner Ryan Palmer sowie der Engländer David Skinns mit jeweils 129.

