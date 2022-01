Straka nach gutem Auftakt 24. bei PGA-Turnier auf Hawaii

Furyk mit Hole in One.

Golfprofi Sepp Straka ist am Donnerstag (Ortszeit) mit einer guten 66er-Runde (4 unter Par) in die Sony Open der PGA-Tour auf Hawaii gestartet. Für den Austro-Amerikaner bedeutete dies den geteilten Rang 24 nach dem ersten Tag. Dem 28-Jährigen gelangen im Waialae Country Club in Honolulu sechs Birdies, Straka unterliefen aber auch zwei Bogeys. In Führung liegt Titelverteidiger Kevin Na aus den USA, der eine 61er-Runde (9 unter Par) hinlegte.

Nas Landsmann Jim Furyk, der nach der ersten Runde gemeinsam mit Russell Henley (USA) auf Rang zwei (8 unter Par) liegt, gelang am 17. Loch ein "Hole in One" über gut 170 Meter.