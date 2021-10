Golfprofi Sepp Straka hat beim Turnier der PGA-Tour Sanderson Farms Championship in Jackson den Cut verpasst.

Der in den USA lebende Wiener spielte am Freitag in Mississippi eine 71er-Runde von eins unter Par, mit der er sich vom 119. Platz aus nur leicht verbessern konnte. Der Großteil des Feldes, darunter der auf Zwischenrang 71 liegende Matthias Schwab bei seinem PGA-Debüt, beendet seine Runde erst in der Nacht auf Samstag (MESZ).