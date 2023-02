Tiger Woods bastelt an Mega-Projekt

Kurze Zeit nach seinem großen Comeback bastelt Golf-Ikone Tiger Woods bereits am nächsten spannenden Mega-Projekt. Gemeinsam mit Rory McIlroy und der PGA Tour soll eine Stadion-Golf-Liga ins Leben gerufen werden.

Tiger Woods sorgt mit einem spektakulären Plan für Aufsehen. Gemeinsam mit Superstar Rory McIlroy hat der 15-fache Majorsieger TMRW Sports eine Hightech-Golfliga gegründet. In Partnerschaft mit der US-Golftour PGA soll dabei der Traditions-Sport auf die nächste Stufe gehoben werden. Die Liga soll aus insgesamt sechs Teams zu je drei Golf-Profis bestehen und ab Jänner 2024 montagabends zur Primetime laufen.

Doch anstatt die Liga auf einem der traditionellen Golfkurse Amerikas zu veranstalten, wird dafür eine eigene hochmoderne Arena erbaut werden. So sollen die Zuschauer bei jedem Schlag hautnah mit dabei sein. Obendrein werden alle Teilnehmer verkabelt, damit man im TV die Emotionen live miterleben kann. In der Arena soll ein virtueller Golf-Parcours erstrahlen, wodurch auch die langen Wege nach einem Schlag wegfallen und das Erlebnis noch spektakulärer wird.

Nächste Evolutionsstufe

Tiger Woods meint in der offiziellen Aussendung: "TGL ist die nächste Evolutionsstufe des professionellen Golfsports, und ich bin entschlossen, sie in die Zukunft zu führen. Der Einsatz von Technologie zur Schaffung dieses einzigartigen Umfelds gibt uns die Möglichkeit, unseren Sport neben so vielen anderen großen Sportereignissen dauerhaft in die Primetime zu bringen. Da ich selbst ein großer Sportfan bin, freue ich mich darauf, Golf mit Technologie und Teamelementen zu verbinden, die in anderen Sportarten üblich sind."

Sein Partner Rory McIlroy geht sogar noch einen Schritt weiter: Es sei ein "kühner Schritt in die zunehmend technologisch geprägte Zukunft des Sports" Insgesamt Elf Profis haben ihre Teilnahme bereits zugesagt, sechs davon sind derzeit in den Top 10 der Golf-Weltrangliste. Sepp Straka, Matthias Schwab und der derzeit auch auf der umstrittenen LIV-Tour spielende Bernd Wiesberger befinden sich nicht darunter, eine Verpflichtung eines der Golf-Österreichers wäre aus heimischer Sicht eine Mega-Sensation.

Die TGL-Fixstarter:

Tiger Woods

Rory McIlroy

Jon Rahm

Justin Thomas

Adam Scott

Collin Marikawa

Max Homa

Matt Fitzpatrick

Billy Horschel

Justin Rose

Xander Schauffele