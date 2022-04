Tiger Woods reist zum Masters in Augusta an

Golf-Superstar Tiger Woods hat seine Teilnahme am Masters in Augusta noch offen gelassen.

"Ich werde heute nach Augusta aufbrechen, um meine Vorbereitungen und das Training fortzusetzen. Es wird kurz vor Turnierstart eine Entscheidung geben, ob ich antrete", schrieb der 46-jährige Kalifornier am Sonntag auf seinem Twitter-Account. Das erste Major-Turnier des Jahres findet von Donnerstag bis Sonntag im Augusta National Golf Club statt.

Mitte der vergangenen Woche hatte es Gerüchte gegeben, dass Woods 14 Monate nach seinem schweren Autounfall ein Comeback beim prestigeträchtigen Turnier an der Magnolia Lane plane. US-Medien berichteten, dass der fünffache Masters-Champion gemeinsam mit seinem Sohn Charlie und seinem guten Freund Justin Thomas alle 18 Löcher des Augusta National Golf Clubs gespielt habe. Woods hat ein lebenslanges Startrecht beim Masters.

Woods hat in seiner Karriere 15 Major-Turniere gewonnen, zuletzt das Masters in Augusta 2019. Im Februar 2021 hatte er seinen schweren Autounfall südlich von Los Angeles, bei dem er sich mehrere Brüche im rechten Bein zuzog. Nach Angaben von Woods hatten die Ärzte überlegt, sein Bein wegen der Schwere der Verletzungen zu amputieren. In Augusta kann Woods anders als sonst bei Events auf der PGA-Tour bis zu seinem ersten Abschlag am Donnerstag entscheiden, ob er antritt. Für Dienstag ist von den Veranstaltern eine Pressekonferenz mit ihm angesetzt.