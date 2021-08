Der Burgenländer Bernd Wiesberger hat sich auf seiner Auftaktrunde beim European-Tour-Turnier der Golfer in Crans-Montana mit einer 67er-Runde von drei unter Par gut gehalten.

Der 35-Jährige hatte auf der "back nine" begonnen und da mit zwei Birdies (Schlaggewinn) und einem Eagle (doppelter Schlaggewinn) vorgelegt, auf der "front nine" kam aber nur ein Bogey (Schlagverlust) dazu. Wiesberger lag vorerst in den Top 20, einige waren aber noch nicht auf ihre Runde gegangen.