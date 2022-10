EL-Debütant Hard muss in Lissabon eine knappe Niederlage einstecken.

HLA-Tabellenführer Hard hat am Dienstag bei seinem Debüt in der European League auswärts gegen Sporting Lissabon nur knapp 30:31 (18:18) verloren. Das zweite Spiel in ihrer Sechsergruppe bestreiten die Vorarlberger am 1. November in der eigenen Halle gegen den dänischen Club Skjern.