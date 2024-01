Frankreich und Ungarn legen in Österreich-Gruppe vor

Frankreich ist bei der Handball-EM in Deutschland weiter ungeschlagen.

Am Samstag feierten Les Bleus in Österreichs Hauptrundengruppe 1 einen 39:32-(17:14)-Sieg über Schlusslicht Island, warfen die Nordeuropäer damit aus dem Medaillenrennen und haben mit dem Maximum von sechs Punkten Platz das Halbfinale in Griffweite.

Die zweitplatzierte ÖHB-Sieben kann ab 20.30 Uhr (live ORF 1) mit einer weiteren Überraschung, diesmal gegen Gastgeber Deutschland, den Rückstand auf die Franzosen auf einen Punkt verkürzen. Ungarn hält nach einem 29:26-(14:13)-Erfolg über Kroatien bei vier Zählern und verdrängte Rot-Weiß-Rot vorläufig auf Platz drei.

Stark bis zum Schluss

Frankreich präsentierte sich gegen die Isländer von Beginn an souverän und hielt den Gegner ab dem 8:4 (14.) stets auf Distanz. Im Finish baute der vielfache Welt- und Europameister den Vorsprung noch aus. Frankreichs nächstes Spiel steigt am Montag (ab 18 Uhr im Sport24-LIVETICKER) gegen Österreich.

Kroatien wartet indes weiter auf den ersten Sieg in der Hauptrunde. Gegen Ungarn liefen Luka Cindric und Co. fast ständig einem Rückstand nach und haben als Tabellenvorletzter mit einem Punkt nur noch geringe Medaillenchancen.