Bilyk rittert mit Kiel um Champions League Titel

Österreichs Handball-Teamkapitän Mykola Bilyk spielt ab Samstag mit THW Kiel im Finalturnier der Champions League um seinen dritten internationalen Titel.

Nachdem der Rückraumspieler beim Champions League-Gewinn 2020 wegen einer Knieverletzung fehlte, brennt er auf die Spiele beim traditionell in Köln stattfindenden Final Four. "Ich habe mir in diesen Tagen immer wieder vorgestellt, wie es gewesen wäre, in einer vollen Halle zu spielen."

Im Halbfinale wartet mit dem FC Barcelona der Rekordsieger und Titelverteidiger, die Favoritenrolle liegt recht klar bei den Katalanen. "Wenn man realistisch ist, verlieren wir von zehn Spielen gegen Barcelona acht", sagte THW-Trainer Filip Jicha, der einst auch für Barca spielte. Die "Zebras" müssen mit Sander Sagosen und Abwehrchef Hendrik Pekeler zwei Schlüsselspieler vorgeben, reagierten auf Pekelers Ausfall aber spektakulär: Der 40-jährige Norweger Bjarte Myrhol kam für das Saisonfinale aus der Pension zurück.

Gelingt - wie zuletzt im Endspiel 2020 - der Coup, kommt es im Finale zum Duell mit Veszprem (HUN) oder Kielce (POL). Für Kiel wäre es der fünfte CL-Titel, in der ewigen Bestenliste würde man dann mit dem VfL Gummersbach gleichziehen.