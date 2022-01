Spanien und Schweden zogen in EM-Halbfinale ein

Nach Titelverteidiger Spanien hat auch Rekordchampion Schweden das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft erreicht.

In einem packenden Duell setzten sich die Schweden am Dienstagabend in Bratislava mit 24:23 (9:14) gegen Norwegen durch. Norwegens Star Sander Sagosen vergab kurz vor Schluss die Chance auf ein Remis, was den Norwegern zum Erreichen der K.o.-Runde gereicht hätte.

Zuvor hatte Spanien sein abschließendes Hauptrundenspiel gegen Polen knapp mit 28:27 (14:13) gewonnen und damit zum sechsten Mal hintereinander ein EM-Halbfinale erreicht. Bereits am Montag hatte Weltmeister Dänemark als erstes Team den Einzug ins Halbfinale perfekt gemacht.