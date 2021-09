Bregenz & Schwaz ziehen mit Hard gleich

Bregenz und Schwaz haben am Samstag mit Auswärtssiegen in Linz bzw. Ferlach mit Leader HC Hard gleichgezogen.

So lautet eine Kurzbilanz der Samstag-Spiele der 4. Runde der Meisterliga der Handball-Männer. Die Bregenzer siegten 34:27 (16:12) beim HC, die Tiroler feierten einen 24:19-Erfolg beim SC Ferlach. Die Fivers Margareten besiegten die HSG Graz mit 39:32 und im letzten Spiel der Runde waren die BT Füchse in Bruck an der Mur von Vöslau beim 31:24 nicht zu biegen.

Hard hatte am Vortag durch einen 29:21-Sieg über Bärnbach/Köflach auf sieben Punkte nach vier Spielen gestellt, Bregenz und Schwaz halten nun ebenso bei je sieben Zählern.