Coronafälle bei Schwaz und Hard: Absagen in 17. HLA-Runde

In der heimischen Handball-Liga der Männer sind zwei Spiele der 17. Runde wegen Coronafällen verschoben worden.

Schwaz HB Tirol muss wegen positiver Covid-19-Fälle im Team nach der Verlegung des Spiels gegen den HC Hard (neuer Termin: 30.3., 19.00 Uhr) auch die Sonntag-Partie der 17. Runde gegen HC Linz absagen. Hard ist selbst auch aktuell betroffen, damit fällt auch das Freitag-Match bei Westwien aus.

Am Samstag ist außerdem die Partie zwischen JAGS Vöslau und HSG Graz betroffen, wie die Liga am Donnerstagnachmittag mitteilte. Somit können nur drei der sechs geplanten Partien der Runde stattfinden. Schwaz muss damit auf das Debüt von Spielertrainer Gerald Zeiner weiter warten. Dazu soll es nun voraussichtlich am 26. Februar bei den BT Füchsen kommen.

In der Frauen-Liga WHA musste das Samstag-Spiel zwischen SSV Dornbirn Schoren gegen HiB Handball Graz verschoben werden. In den Reihen der Dornbirnerinnen gibt es laut Angaben der Liga mehrere Covid-19-Infektionen. Der neue Spieltermin ist offen.