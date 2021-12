Die Fivers Margareten haben im Kampf um die Tabellenspitze in der Meisterliga der Handball Liga Austria (HLA) ein starkes Zeichen gesetzt.

Die Wiener behielten am Freitagabend im Spiel der 14. Runde auswärts gegen Leader UHK Krems mit 30:27 (17:14) die Oberhand und rückten als Dritter bis auf einen Zähler an Rang eins heran. Zudem sorgten sie dafür, dass der HC Hard und Bregenz, die am Samstag im Schlager aufeinandertreffen, mit einem Sieg an die Spitze stoßen können.

Den Fivers gelang damit auch die Revanche für die 26:28-Niederlage im direkten Duell in der Hinrunde. Einen Derbysieg feierte die HSG Graz mit einem hauchdünnen 26:25 (12:12) bei den BT Füchsen in Bruck an der Mur. Die Hausherren legten bis zur 55. Minute vor, ehe den Grazern noch die Wende glückte. Der entscheidende Treffer von Christian Hallmann fiel erst zwei Sekunden vor dem Ende.