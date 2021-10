Die Fivers Margareten und UHK Krems haben am Mittwoch in der HLA klare Siege gefeiert und führen die Liga an.

Der Spitzenreiter aus Wien gab sich im vorgezogenen Heimspiel der achten Runde gegen Schwaz beim 30:22 keine Blöße. Die Wachauer gewannen das NÖ-Derby aus der siebenten Runde auswärts bei Aufsteiger Vöslau 30:20. Die Fivers führen damit weiter zwei Punkte vor Krems und nun vier vor Meister Hard. Die Vorarlberger treten am Freitag bei Schlusslicht Ferlach an.