Krems verteidigt mit Sieg über Schwaz Tabellenführung

Mit einem 28:26-Heimerfolg über Schwaz hat der UHK Krems am Samstag seine Tabellenführung in der 13. Runde der Handballliga verteidigt.

Die Wachauer benötigten vor leeren Rängen nach 12:16-Pausenrückstand eine Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte, um die bis zum Schluss enge Partie für sich zu entscheiden. Mit einem gehaltenen Gegenstoß wurde Goalie Ivan Budalic beim Stand von 27:26 zum Matchwinner.

Einen Punkt hinter Krems (21) liegt Hard, das schon am Freitag in Vöslau 35:28 siegte, dahinter folgen Bregenz (20) und die Fivers (19). Auch dieses Duo gewann am Samstag seine Spiele denkbar knapp. Die Bregenzer setzten sich gegen Schlusslicht Ferlach mit 32:31 durch, die Fivers hielten ebenfalls zuhause Bruck/Trofaiach mit 29:28 in Schach. Tormann Wolfgang Filzwieser parierte dabei in der Schlusssekunde einen Siebenmeter der Gäste.