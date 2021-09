Schwaz schloss mit Sieg zu HLA-Spitze auf

Während Schwaz durch einen knappen Sieg gegen Westwien in Schlagdistanz zur Tabellenspitze bleibt, sackt Linz seine ersten Punkte ein.

Die Handballer von Schwaz haben am Samstag mit einem 32:30-Heimsieg gegen Westwien zu Hard und Bregenz an der Spitze der HLA-Meisterliga aufgeschlossen. Das Trio hält nach drei Runden bei jeweils fünf Punkten, die noch makellosen Fivers aus Wien-Margareten können aber am Sonntag im Heimspiel gegen Krems vorbeiziehen. Im zweiten Samstag-Spiel holte Linz bei Vöslau mit einem 34:25 seine ersten Punkte.