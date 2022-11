Wiener Klubs feiern knappe Siege gegen Vorarlberger Klubs

Das Duell Wien gegen Vorarlberg am 10. Spieltag der HLA geht ganz klar an die Landeshauptstadt.

Wien hat das Bundesländer-Duell mit Vorarlberg in der Handball-Liga-Austria (HLA) am Freitag für sich entschieden. In der 10. Runde des Grunddurchgangs gewann Westwien in der Südstadt gegen Bregenz 34:33, die Fivers Margareten siegten beim Tabellenführer in Hard 28:27. Krems hat damit die Chance, am Samstag (19.00 Uhr) mit einem Erfolg bei den BT Füchsen die Führung in der Zwölferliga zu übernehmen. Auch die restlichen drei Spiele der Runde sind für Samstag angesetzt.

Es war die erste Liga-Saisonniederlage der Harder. Die Gäste brachten eine frühe, bis zur Pause auf vier Tore ausgebaute Führung gut über die Zeit, auch wenn es gegen Ende noch knapp wurde. Die Fivers liegen nun punktgleich mit den Kremsern und einen Zähler hinter den Hardern auf Rang drei. Einen weiteren Punkt dahinter ist Westwien Vierter. Die kurz vor der Pause übernommene Führung ließen sich die Heimischen nicht mehr entreißen, auch da kamen die Verlierer im Finish noch fast ganz heran - zum Ausgleich reichte es aber nicht mehr.