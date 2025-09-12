Harvard-Student Gruen gibt WM-Marathon-Debüt

Aaron Gruen steht vor einem besonderen Debüt: Der 26-jährige ÖLV-Rekordhalter im Marathon startet am Montag erstmals bei einer Weltmeisterschaft. Der Harvard-Student sieht Tokio nur als Zwischenstation – sein großes Ziel ist Olympia 2028 in Los Angeles.

Für Aaron Gruen geht es in Tokio vor allem um Erfahrung. Nach seinem Rekordlauf im Frühling in den USA (2:09:53 Stunden) erwartet er bei der WM keine neue Bestzeit. Hitze und hohe Luftfeuchtigkeit sprechen dagegen. „Mein Höhentraining lief optimal, ich fühle mich physisch bereit und mental stark“, betonte Gruen im Vorfeld.

Gezieltes Risiko bei Anreise

Auf eine frühe Akklimatisierung verzichtete der in Wien aufgewachsene Läufer bewusst. „Alles im Marathon ist ein Risiko. Wenn ich zu früh am Wettkampfort bin, habe ich viele negative Gedanken und Zweifel. Daher habe ich eine kurzfristige Anreise gewählt“, erklärte er.

Olympia als langfristiges Ziel

Bis 2028 sieht sich Gruen im Bereich von 2:06:30 Stunden. „Wenn alles so läuft wie bisher, könnte es passieren. Ich bin jung und habe in dieser Sportart noch viel zu lernen.“ Für Los Angeles plant er deshalb eine kontinuierliche Entwicklung – auch mit einer möglichen Uni-Pause 2027.

Zwischen Medizin und Musik

Parallel zum Spitzensport hat Gruen sein Medizinstudium an der Harvard Medical School begonnen. „Momentan sind Laufen und Studium meine Prioritäten“, sagt er. Seine Leidenschaft für klassische Musik vernachlässigt er nicht völlig, spielt aber aktuell nur Kammermusik, um den Zeitaufwand gering zu halten.

Vienna City Marathon 2026 im Fokus

Sein nächster Wien-Auftritt ist erst für April 2026 geplant. Dort will Gruen eine neue Bestzeit laufen und um Spitzenplätze kämpfen. Die österreichische Staatsbürgerschaft erhielt er 2022 als Nachfahre von vor den Nationalsozialisten geflüchteten Juden. Gemeinsam mit seiner Freundin, die ebenfalls läuft und studiert, lebt er heute in Boston – und plant von dort seinen Weg nach Olympia.