Niederösterreicher Fara erfolgreich in Madrid

Judoka Aaron Fara hat am Sonntag bei den European Open in Madrid den Sieg in der Klasse bis 100 kg gefeiert.

Der 24-jährige Niederösterreicher, der einen Ruf als "Trainings-Weltmeister" hat, gewann alle fünf Kämpfe vorzeitig durch Ippon, darunter das Finale gegen Clement Delvert (FRA) mit einem Festhaltegriff. "Aaron hat seine Gegner regelrecht deklassiert, er war an diesem Tag heute eine Klasse für sich. So wollen wir ihn gerne öfter sehen", jubelte ÖJV-Sportdirektor Markus Moser. Clubkollege Mario Buchebner (bis 90 kg) belegte den siebenten Rang.