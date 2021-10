Die Olympia-Zweite Michaela Polleres hat am Sonntag bei den Militär-Weltmeisterschaften der Judokas in Bretigny-sur-Orge in Frankreich in der Klasse bis 70 kg die Goldmedaille geholt.

Im Finale setzte sich die 24-jährige Niederösterreicherin gegen die Polin Eliza Wroblewska mit Ippon durch. Polleres' Wimpassing-Kollegin Marlene Hunger sicherte sich in der Kategorie bis 78 kg Bronze. Österreich hält vor dem Teambewerb bei zweimal Gold, einmal Silber und dreimal Bronze.