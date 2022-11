Polleres in Baku auf Platz drei

Erfolgserlebnis für Judo-Ass Michaela Polleres beim Grand Slam in Baku.

Olympia-Silbermedaillengewinnerin Michaela Polleres hat beim Judo-Grand-Slam-Turnier in Baku am Samstag Rang drei geholt. Nach einer Viertelfinalniederlage gegen Elisavet Teltsidou (GRE) kam die Niederösterreicherin in der Klasse bis 70 kg in der Hoffnungsrunde nach Sieg über Vize-Weltmeisterin Lara Cvjetko (CRO) in den Kampf um Platz drei. Dort bezwang Polleres die Niederländerin Hilde Jager und eroberte ihre erste Grand-Slam-Medaille seit Bronze im Oktober 2020 in Budapest.

"Michi hat sich gegen den unkonventionellen Stil von Jager schwer getan, aber kämpferisch überzeugt. Es war definitiv ein weiterer Schritt nach vorne. Ende gut, alles gut. Die Formkurve fürs Masters im Dezember in Jerusalem stimmt", erklärte ÖJV-Headcoach Yvonne Bönisch. Der dritte Platz bringt Polleres 500 Weltranglisten- und 250 Olympia-Qualfikationspunkte.