× Conor McGregor rastet komplett aus

Stars, Glanz, Glamour und ein Conor außer Rand und Band. Bei den MTV VMAs ist der tollwütige "UFC-Chihuahua" kaum zu halten. Warum? Der Ire soll den Rapper Machine Gun Kelly nach einem Foto gefragt haben, dieser lehnte jedoch ab! Unverständlich, warum sich der Rap-Star nicht mit einem (vermutlich) verkoksten Giftzwerg ablichten lassen will. Auch Conor, im schicken pinken Anzug, sieht das so und flippt mitten zwischen Stars & Presse komplett aus.

Conor McGregor throws a drink at MGK on the red carpet (via ig:laurademytrk) pic.twitter.com/H0naCNbMta