Der Olympiavierte Felix Oschmautz hat am Samstag beim Wildwasserkanu-Weltcupfinale in Pau im Kajak-Einer nach einem Torfehler nur Rang zehn belegt.

Dadurch fiel der Kärntner noch vom dritten auf den vierten Weltcup-Endrang zurück. Der Tagessieg und auch die Gesamtwertung ging an den Tschechen Vit Prindis.

Mario Leitner schied im Semifinale, das Oschmautz gewann, als 30. aus. Leitner kämpft am Sonntag als aktuell ex-aequo mit Vitis Erster aber noch um den Gesamtsieg im ab 2024 olympischen Extrem-Slalom. Österreichs Topathletinnen Viktoria Wolffhardt und Corinna Kuhnle sind in Pau nicht am Start. In der übernächsten Woche geht in Bratislava die WM in Szene.