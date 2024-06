Für Österreichs Teilnehmerinnen und Teilnehmer am zweiten Teil der "Olympic Qualifier" in Budapest ist es am Donnerstag nicht gut gelaufen.

Im Klettern reichte es im kombinierten Boulder/Lead-Bewerb für Nicolai Uznik in der Boulder-Qualifikation nur zu Platz 27, für Stefan Scherz zu Rang 35. Franziska Sterrer war an 24. Stelle. Die Lead-Quali findet am Freitag statt. Skateboarderin Alisa Fessl verpasste als 34. den Halbfinal-Aufstieg klar.