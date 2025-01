Lamparter jubelt über ersten ÖSV-Saisonsieg

Johannes Lamparter holt in Schonach den ersten ÖSV-Saisonsieg in der Nordischen Kombi. Der Tiroler setzte sich am Sonntag vom 3. Rang nach dem Springen vor Topstar Jarl Magnus Riiber (NOR) durch. Dritter: Vinzenz Geiger (GER), dahinter folgten Fritz (4.), Rettenegger u (5.) und Rehrl (6.).

Lamparter war als Dritter in den 7,5-km-Langlauf gestartet, wo der den Turbo zündete und Favorit Riiber um 5,1 Sekunden abhängte. Für den am Samstag zweitplatzierten Lamparter war es der 15. Einzelerfolg im Weltcup bzw. sein erster seit 17. März 2024. "Ich bin wirklich sehr glücklich, es war ein fantastisches Rennen. Es fühlt sich wirklich gut an, weil Jarl bei vielen meiner Siege nicht am Start war. Es ist deshalb noch ein bisschen zufriedenstellender, weil er der König unseres Sports ist", sagte Lamparter, der in der Loipe von Beginn an das Tempo mit dem in dieser Saison gesundheitlich angeschlagenen Riiber diktiert hatte. "Ich bin wirklich glücklich, es war ein fantastisches Rennen. Ich war die ganze Zeit vorne und habe auch eine Attacke gesetzt, und es hat endlich mit dem Sieg funktioniert." Lamparter-Sieg lässt für Heim-Triple in Seefeld hoffen Der Erfolg des ehemaligen Weltmeisters und Weltcupgesamtsiegers kommt zwei Wochen vor dem Triple in Seefeld (30. Jänner bis 2. Februar) für das ÖSV-Team gerade recht. Und auch die Leistungen der anderen Österreicher versprechen für den weiteren Saisonverlauf mit der WM als Höhepunkt einiges. Samstag-Sieger Jens Luraas Oftebro wurde diesmal hinter Rehrl nur Siebenter.