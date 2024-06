Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson plant vor Olympia in Paris noch vier Wettkämpfe.

Am Samstag ist ein Antreten in Kuortane (Finnland) eingetragen, dort trifft die Niederösterreicherin u.a. auf Budapest-Weltmeisterin Haruka Kitaguchi aus Japan. Es folgen die Staatsmeisterschaften in Linz (Ende Juni) sowie die Diamond-League-Meetings in Monaco (12.7.) und London (20.7.). Der Diskus-EM-Zweite Lukas Weißhaidinger hat zusätzlich zu Linz noch Hengelo (7.7.) auf dem Zettel.