Der 21-jährige Norweger Jakob Ingebrigtsen hat beim Leichtathletik-Hallen-Meeting in Liévin (FRA) den Indoor-Weltrekord über 1.500 m um 44 Hundertstel auf 3:30,60 Minuten verbessert.

Ingebrigtsen löschte damit die Bestmarke des Äthiopiers Samuel Tefera, der vor drei Jahren in Birmingham die 1.500 m in 3:31,04 Minuten gelaufen war. Ingebrigtsen wurde letzten Sommer in Tokio Olympiasieger über 1.500 m.