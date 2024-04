Rekord-Marathon zum 40-Jahr-Jubiläum

Internationale Asse gehen bei spätwinterlichen Bedingungen auf 2:05er-Zeit los.

Im Zielraum zwischen Rathausplatz und Burgtheater laufen die letzten Aufbauarbeiten, ab 12.30 Uhr wird die Ringstraße gesperrt. Knapp 8.000 Läufer werden die ersten Rahmenbewerbe in Angriff nehmen, wobei der 5-km-Lauf mit Start um 18.15 Uhr beim Schottentor das Samstag-Highlight ist. Ans Eingemachte geht‘s am Sonntag – 40 Jahre nach der Premiere 1984 soll der 41. Vienna City Marathon alles übertreffen – inklusive Teilnehmer-Rekord (bisher 42.766 Anmeldungen 2017).

Über 10.000 werden die Marathon-Distanz über 42,195 Kilometer in Angriff nehmen. Im Fokus steht Julia Mayer, die im Vorjahr mit ihrem Herzschlag-Finish inklusive österreichischem Rekord (2:30:42) für Furore gesorgt hat. Inzwischen ist die 31-jährige Niederösterreicherin in der erweiterten Marathon-Elite angekommen, beim Valencia-Marathon drückte sie ihrer Bestmarke auf 2:26:43 Minuten. Eine Zeit, die in Wien angesichts von 115 Bergauf-Metern nur schwer zu erreichen ist. Die prognostizierten (einstelligen) Temperaturen werden zwar helfen, „andererseits kann der Wind wieder alles zerstören“.

Mayer geht auf Top-Platzierung los

In dem Fall will sich Mayer auf eine Top-Platzierung fokussieren: „Das Podest wäre ein Traum.“ Angesichts der Top-Afrikanerinnen am Start „wäre beste Europäerin schon fast wie ein Sieg“. Favoritin Nazret Weldu aus Eritrea darf sich mit einer Bestzeit von 2:20:29 Hoffnungen auf die Wien-Bestzeit (2:20:59/2022) machen.

Die Männer-Elite wird vom Vorjahrs-Zeiten Bethwell Yegon aus Kenia und dem Äthiopier Chala Regasa angeführt. Beide kommen mit Bestzeiten von knapp über 2:06 Stunden, was eine Verbesserung des Streckenrekordes von Samwel Mailu (KEN) aus dem Vorjahr (2:05:08) schwer macht. Rund zehn Minuten später werden die Top-Österreicher Peter Herzog und Mario Bauernfeind im Ziel erwartet.

