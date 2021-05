Martirosjan greift nach Olympia-Ticket

Der Österreicher Sargis Martirosjan hat beim Quali-Turnier in Cali gute Chancen sich für die olympischen Spiele in Tokio zu qualifizieren.

Sargis Martirosjan bestreitet am Freitag (18.00 Uhr MESZ) in Cali seinen letzten Wettkampf in der Olympia-Qualifikation. Dank veränderter Richtlinien des Weltverbandes haben sich die Chancen des Österreichers auf ein Tokio-Ticket in der 109-kg-Klasse schon davor verbessert. "Nach meinen guten Ergebnissen am Anfang der Olympia-Quali bin zu 99 Prozent dabei", gab sich der 34-jährige Martirosjan laut einer Aussendung vom Donnerstag optimistisch.

Olympia zum Greifen nah

Der stärkste Österreicher rückte demnach in der Olympia-Rangliste vor, weil wegen der Pandemie nur vier von sechs Resultate zählen, egal in welcher Periode sie erbracht werden oder wurden. "Die neue Version hat Sargis um den wichtigen Platz nach vorne gebracht. Der große Druck ist weg", sagte Oberösterreichs Landesverbandspräsident Gottfried Langthaler. Er coacht den VÖEST-Heber Martirosjan bei den offenen Südamerika-Meisterschaften in der aktuell von Unruhen stark betroffenen Stadt Cali. Endgültig feststehen werden die Olympia-Teilnehmer erst nach der Unter-20-WM in Taschkent Ende Mai.

In Cali dürfen die Teams das Hotel nur für Training oder Wettkampf verlassen und werden von der Polizei zur Halle eskortiert. Ab 18.00 Uhr bestehe eine Ausgangssperre, erklärte Langthaler.