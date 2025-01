Mit Swift-Power: Kansas City stürmt in die Super Bowl

Die Kansas City Chiefs haben zum dritten Mal hintereinander die Super Bowl erreicht.

In zwei Wochen (Nacht auf 10. Februar MEZ) treffen sie in New Orleans in einer Neuauflage des Finales 2023 gegen die Philadelphia Eagles und haben die Chance auf Historisches. Noch nie in der Super-Bowl-Ära hat ein Team dreimal hintereinander die Meisterschaft gewonnen. Die Chiefs erkämpften sich gegen die Buffalo Bills einen 32:29-Erfolg, die Eagles bezwangen die Washington Commanders 55:23.

"Mir fehlen die Worte", sagte Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes, der zwei Touchdowns durch Läufe selber erzielte und einen weiteren durch einen Pass vorbereitete. "Es geht nicht um eine oder ein paar Personen. Es geht um alle in diesem Team. Das ist ein Teamsport."

Da jubelte auch Edel-Fan Taylor Swift ihrem Freund Travis Kelce zu. Der Wide-Receiver der Chiefs ist einer der großen Stars im Team. Spannend: Zum ersten Mal in dieser Saison erzielten die Chiefs mehr als 30 Punkte.

Chiefs wollen ihre Serie weiter ausbauen

Insgesamt ist es die fünfte Final-Teilnahme in den vergangenen sechs Jahren für Kansas City. Im vergangenen Jahr siegten die Chiefs gegen die San Francisco 49ers, vor zwei Jahren hatten sie ihre Serie begonnen - mit einem Sieg gegen die Eagles. Seit den Los Angeles Lakers, die von 2000 bis 2002 NBA-Champion waren, hat in den großen US-Ligen kein Team mehr drei Jahre hindurch die Meisterschaft gewonnen.

Philadelphia dominierte sein Halbfinale klar - auch dank einer geglückten Startphase. Running Back Saquon Barkley überragte mit zwei Touchdowns nach den ersten zwei Angriffen der Eagles. Einen dritten ließ Barkley im Schlussviertel folgen. Quarterback Jalen Hurts kam ebenfalls auf drei eigene Touchdowns.