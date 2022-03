Aigner und Salcher Fahnenträger bei Eröffnung

Barbara Aigner und Markus Salcher werden am Freitag (13.00 Uhr MEZ/live ORF 1) Österreichs Delegation bei der Eröffnungsfeier der Paralympischen Spiele in Peking als Fahnenträger in die Vogelnest-Arena führen.

Die 16-jährige Niederösterreicherin Aigner, Paraski-Weltmeisterin im Riesentorlauf, bezeichnete die Aufgabe als "riesengroße Ehre". Der 30-jährige Salcher kommt bei seiner vierten Paralympics-Teilnahme nun ebenfalls zum Zug. "Ich habe bei meinen bisherigen Eröffnungsfeiern immer die Fahnenträger bewundert und mir gedacht, dass das eines Tages auch schön wäre. Jetzt wurde ich auserwählt, in diesem erlesenen Kreis dabei zu sein, das ist eine große Ehre", sagte der zweifache Goldmedaillengewinner von Sotschi 2014. Bereits am Samstag hat Salcher mit der Abfahrt seinen ersten Renneinsatz. "Die Kurssetzung ist schön, im Training ist es ganz gut gelaufen. Top-Favoriten sind andere, aber eine Medaille ist auf jeden Fall das Ziel", erklärte der Kärntner.