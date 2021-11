Auftakt des Giro d'Italia nächstes Jahr in Budapest

Der 105. Giro d'Italia (6. bis 29. Mai 2022) startet im kommenden Jahr in der ungarischen Hauptstadt Budapest.

Der Giro d'Italia beginnt im nächsten Jahr in Budapest. Die erste Etappe führt am Freitag den 6. Mai von Ungarns Hauptstadt nach Visegrad, wie am Mittwoch bekannt wurde. Auch die folgenden zwei Teilstücke werden in Ungarn ausgetragen, so steht auch eine Prüfung von Kaposvar nach Balatonfüred am Plattensee auf dem Programm. Danach soll es in Sizilien weiter gehen.

Zum 14. Mal startet der Giro außerhalb von Italien, erstmals seit 2018, als er in Jerusalem begann.

In Budapest war schon der Auftakt zum letztjährigen Giro geplant gewesen, was wegen der Corona-Pandemie aber nicht möglich war.