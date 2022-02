Bernal geht erste Schritte nach Horror-Crash

Rund drei Wochen nach seinem folgenschweren Trainingsunfall hat Radstar Egan Bernal wieder Gehversuche unternommen.

"Überraschung! Meine ersten Schritte", kommentierte der Kolumbianer ein Kurzvideo von sich, das ihn auf wackeligen Beinen einige Meter zurücklegend zeigt. Der 25-Jährige ist dabei mit einer Halswirbelsäulenorthese sehen.



Der Tour-de-France-Sieger von 2019 hatte sich am 24. Jänner in der Nähe von Bogota beim Aufprall auf einen stehenden Bus schwere Verletzungen zugezogen. Der Giro-Gewinner des Vorjahres erlitt zahlreiche Brüche an der Wirbelsäule, an den Beinen sowie am Brustkorb und musste mehrfach operiert werden.