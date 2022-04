Großschartner startet stark in Tour de Romandie

Rad-Profi Felix Großschartner ist am Dienstag mit Platz drei in die 75. Tour de Romandie gestartet.

Der 28-jährige Oberösterreicher (Bora) musste sich auf den 5,12 Kilometern in Lausanne nur dem Briten Ethan Hayter (+10 Sek.) sowie dem ehemaligen Zeitfahr-Weltmeister Rohan Dennis aus Australien (+6) geschlagen geben. Hayters Landsmann Geraint Thomas belegte zeitgleich mit dem Großschartner den 4. Rang.

Die weiteren Österreicher Hermann Pernsteiner (Bahrain, +25) und Patrick Konrad (Bora, +34) landeten auf den Rängen 52. bzw 93. Die erste Etappe der sechstägigen WorldTour-Rundfahrt führt am Mittwoch über 178 Kilometer von La Grande Beroche nach Romont. Zu Ende geht das Rennen am Sonntag in Villars.