Konrad triumphiert auf der 16. Etappe

Patrick Konrad schreibt Geschichte, gewinnt als dritter Österreicher eine Etappe der Tour de France.

Es ist vollbracht! Rad-Ass Patrick Konrad feiert seinen ersten Tagessieg bei der Tour de France, den ersten eines Österreichers seit Georg Totschnig am 16. Juli 2005. Der 29-jährige Niederösterreicher triumphierte am 169 Kilometer langen Abschnitt von Pas de la Case nach Saint Gaudens.

Konrad wartet auf den richtigen Moment

Schon in den vergangenen Tagen war Konrad knapp dran am großen Wurf: Nach Rang 7 in der ersten Woche raste er am Samstag auf Rang 2. "Ich greife weiter an", hatte Konrad danach gesagt. Und setzte seine Worte prompt in Taten um! Sein erster Versuch, sich vom Hauptfeld abzusetzen, wurde noch vereitelt, beim zweiten Versuch klappte es dann doch. Am vorletzten Anstieg auf den Col de Portet-d'Aspe, 33 Kilometer vor dem Ziel, kam Konrads große Attacke. Er konnte sich entscheidend von seinen letzten beiden Kontrahenten um den Tagessieg, Sonny Colbrelli und David Gaudu, absetzen, fuhr ganz alleine ins Ziel - was für ein Triumph!

Dritter Österreicher mit Sieg bei der Tour

Insgesamt ist Konrad der neunte rot-weiß-rote Tagessieger bei einer der drei Grand Tours, der vierte bei der Tour de France. Die bislanz einzigen, die bei der härtesten Radrundfahrt der Welt siegen konnten, waren Max Bulla (3 Siege 1931) und Georg Totschnig (2005). Bulla konnte auch zwei Mal bei der Vuelta Espana 1935 jubeln. 2017 gab es jeweils einen Sieg beim Giro d'Italia durch Konrads BORA-Teamkollege Lukas Pöstlberger und Stefan Denifl bei der Vuelta.

Pogacar bleibt weiter unantastbar

In der Gesamtwertung spielt Konrad keine Rolle mehr, ist gut 50 Minuten hinter dem Träger des Gelben Trikots, Tadej Pogacar, der mit den weiteren Anwärtern auf den Gesamtsieg zwischenzeitlich über eine Viertelstunde Rückstand auf den Mödlinger hatte. In der Gesamtwertung wird es am Mittwoch und Donnerstag spannend: Mit jeweils zwei Bergankünften der höchsten Kategorie, sowie dem Anstieg auf den Col du Tourmalet wird die Vorentscheidung um den Gesamtsieg fallen.