Massensturz bei Burgos-Rundfahrt

Ein spektakulärer Sturz überschattet die zweite Etappe bei dei der Burgos-Rundfahrt in Villadiego.

Bei der Burgos-Rundfahrt ist es am Mittwoch zu einem schlimmen Massensturz gekommen. Gut 500 Meter vor dem Ziel der zweiten Etappe in Villadiego verlor der an dritter Stelle gelegene Niederländer David Dekker durch eine Bodenwelle die Kontrolle über sein Rennrad und kam zu Fall. Etliche weitere Fahrer wurden bei hohem Tempo durch den Sturz mitgerissen und teilweise gegen die Barrieren geschleudert. Dekkers Jumbo-Visma-Teamkollege Timo Roosen gewann die Etappe.

Österreicher Felix Gall verliert Top-Ten Rang bei Polen-Tour

Der Osttiroler Felix Gall hat bei der Polen-Radtour seinen Top-Ten-Rang verloren. Auf der fünften Etappe über 178,1 km von Lancut nach Rzeszow kam der AG2R-Profi am Mittwoch zeitgleich mit dem deutschen Tagessieger Phil Bauhaus (Bahrain) ins Ziel, verschlechterte sich aber um zwei Positionen auf Rang elf. Galls Gesamtrückstand auf den führenden Kolumbianer Sergio Higuita (Bora) beträgt weiter zehn Sekunden. Zwei Teilstücke sind noch zu fahren, am Donnerstag ein Zeitfahren.