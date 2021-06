Massensturz überschattet Tour-de-France-Auftakt

Ein Massensturz hat am Samstag die erste Etappe der Tour de France durcheinandergebracht. Rund 45 Kilometer vor dem Ziel riss der Deutsche Tony Martin zahlreiche andere Fahrer zu Boden, als er an einem Transparent eines Zuschauers hängengeblieben war. Etliche andere fuhren auf die Gestürzten auf und erlitten wie Jumbo-Profi Martin Blessuren. Der Deutsche Jasha Sütterlin (Teams DSM) musste das Rennen verletzt aufgeben.

The worst Tour de France crash I've ever seen pic.twitter.com/1jngQE1pYg