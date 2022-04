Mitfavorit Wout van Aert verpasst am Sonntag die Flandern-Rundfahrt in seiner belgischen Heimat wegen einer Corona-Infektion.

Mitfavorit Wout van Aert verpasst am Sonntag die Flandern-Rundfahrt in seiner belgischen Heimat wegen einer Corona-Infektion. Das teilte sein Rennstall Jumbo-Visma am Freitag mit. Marco Haller (Bora) und Michael Gogl im Alpecin-Team von Sieganwärter Mathieu van der Poel sind die beiden einzigen österreichischen Teilnehmer.