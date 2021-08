Die Tirolerin Mona Mitterwallner hat sich nach vier U23-Weltcupsiegen auch den EM-Titel in dieser Nachwuchsklasse gesichert.

Die 19-Jährige gewann am Sonntag im serbischen Novi Sad bei großer Hitze mit einer Minute Vorsprung auf die Niederländerin Puck Pieterse Gold. Bronze ging an die Deutsche Ronja Eibl. Im Vorjahr hatte Mitterwallner noch in der Junioren-Kategorie den WM-und EM-Titel gewonnen. Heuer steht die WM in zwei Wochen in Italien auf dem Programm.