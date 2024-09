O'Connor verteidigte Vuelta-Führung

Der Slowene Primoz Roglic hat Ben O'Connor das Vuelta-Führungstrikot auch bei der Bergankunft am Cuitu Negru nicht abnehmen können.

Der Red-Bull-Profi hängte den Australier am Sonntag im Schlussanstieg rund eine halbe Minute ab, der Decathlon-Kapitän rettete aber 43 Sekunden Vorsprung in den Ruhetag. O'Connors Teamkollege Felix Gall verlor hingegen enorm viel Zeit und fiel aus den Top Ten. Der Etappensieg ging wie schon am Donnerstag an den Spanier Pablo Castrillo.

Roglic setzte sich zu Beginn des steilsten Abschnitts am Cuitu Negru zwar von seinen Konkurrenten um O'Connor ab, einen großen Vorsprung fuhr der dreimalige Vuelta-Sieger aber nicht heraus. Er wurde schließlich sogar noch von Enric Mas (Movistar) wieder eingeholt. Der Spanier erreichte zeitgleich mit dem Slowenen das Ziel und ist weiterhin Gesamt-Dritter (+2:23 Min.)

Gall rasselte hingegen vom achten auf den 21. Rang zurück. Der Osttiroler war für O'Connor im 19 km langen und im Finale besonders steilen Schlussanstieg diesmal keine Hilfe. Er war als einziger der Top-Ten-Fahrer bereits frühzeitig aus der Favoritengruppe zurückgefallen. Der möglicherweise gesundheitlich angeschlagene Gall kam erst mit über 26 Minuten Rückstand als 129. ins nebelverhangene Ziel.

Zweiter Ruhetag

Am Montag folgt der zweite Ruhetag, ehe die letzte Rennwoche am Dienstag mit der nächsten schweren Bergankunft eröffnet wird. Galls nunmehr fast 30-minütiger Rückstand in der Gesamtwertung eröffnet ihm aber immerhin mehr taktische Möglichkeiten, um in der Schlusswoche wie erhofft Jagd auf einen Etappensieg zu machen.

Der Spanier Castrillo aus dem Zweitliga-Team Kern setzte sich am Sonntag aus einer Ausreißergruppe heraus zwölf Sekunden vor Alexander Wlasow (Red Bull) durch. Der Franzose Pavel Sivakov (UAE/+31 Sek.) wurde Dritter. Roglic und Mas kamen rund eine Minute hinter Castrillo an.