Roglic entscheidet Schlagabtausch mit Evenepoel für sich

Der Slowene Primoz Roglic hat bei der Katalonien-Radrundfahrt den Schlagabtausch mit Weltmeister Remco Evenepoel für sich entschieden.

Der Jumbo-Kapitän hatte am Sonntag nach einem neuerlichen Großkampf auf dem Montjuic-Rundkurs in Barcelona gegen den Belgier zwar knapp das Nachsehen, fixierte aber den Gesamterfolg. In der Endabrechnung lagen zwischen dem dominierenden Duo mit je zwei Etappensiegen, das beim Giro d'Italia im Mai aufeinandertreffen wird, nur sechs Sekunden.

Für das beste Ergebnis eines Österreichers in der bergigen Rennwoche hatte Patrick Konrad nach seinem Auftaktsturz mit Rang acht am vorletzten Tag gesorgt. Der ehemalige Tour-Etappensieger war im Bora-Team als Helfer für Jai Hindley im Einsatz gewesen. Auch Hermann Pernsteiner und Rainer Kepplinger arbeiteten im Bahrain-Rennstall für ihren Gesamtklassementfahrer Mikel Landa.