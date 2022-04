Sensations-Sieg bei Tour of the Alps

Die österreichisch-italienische Radrundfahrt Tour of the Alps begann am Montag mit einem Überraschungssieger.

Der Franzose Geoffrey Bouchard hat am Montag die erste Etappe der Tour of the Alps gewonnen. Der 30-Jährige setzte sich nach 161 Kilometern mit 3.000 Höhenmetern von Cles nach San Martino di Castrozza als Solist knapp vor dem Hauptfeld durch. Der lange Zeit einer Ausreißergruppe angehörende Giro-Bergtrikotsieger des Vorjahres rettete fünf Sekunden Vorsprung auf das Feld ins Ziel. Auch sein Osttiroler AG2R-Teamkollege Felix Gall zeigte als Fünfter auf.

Bouchard führt dank Zeitbonifikation das Gesamtklassement neun Sekunden vor dem Spanier Pello Bilbao (Bahrain) an. Der zuletzt auch schon im Baskenland überzeugende Gall liegt 15 Sekunden zurück an der fünften Stelle. Das hochkarätig besetzte Vorbereitungsrennen auf den Giro d'Italia endet am Freitag in Galls Heimat Lienz. Die vorletzte Etappe führt von Südtirol über einen Kärnten-Abstecher nach Kals am Großglockner.

Die grenzüberschreitende Tour of the Alps hat sich als Generalprobe für den Giro d'Italia etabliert. Bei der 45. Auflage führen die letzten zwei Etappen am Donnerstag und Freitag durch Osttirol mit einem Abstecher nach Kärnten. Besonders spektakulär wird der letzte Abschnitt am Freitag in Lienz. Der kurze Schlussabschnitt (114 km) ist extrem schwierig. Der letzte Anstieg auf der alten, einspurigen Iselsbergstraße ist bis zu 20 Prozent steil, das Ziel liegt erhöht bei der Talstation der Zettersfeldbahn. "Das macht das Finale noch härter", freut sich Gall.