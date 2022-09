WM-Start von Olympiasiegerin Van Vleuten wackelt

Die dreifache Weltmeisterin hat sich bei einem Sturz im Team-Mixed-Zeitfahren im australischen Wollongong den Ellenbogen gebrochen. "Stabiler Ellenbogenbruch, keine Operation erforderlich. Ich darf Fahrrad fahren, aber das hängt von den Schmerzen ab und muss vernünftig sein. Hoffe ich kann schlafen", schrieb die Niederländerin auf Twitter, nach der Behandlung im Krankenhaus.

Back from hospital Wollongong (super support there????!). Stable fracture elbow, no surgery needed. I am allowed to ride my bike, but depends on pain and needs to be sensible. Hope I can sleep. At least I can already laugh about this picture ????????⬇️ pic.twitter.com/xCIEVDEcth